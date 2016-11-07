Эксперты проверили качество и безопасность хот-догов на АЗС Украины

"Тестированию подверглись 10 популярных заправочных сетей. Эксперты приобрели хот-доги и отправили в государственную лабораторию Укрметртестстандарта и в дегустационных комиссий. В итоге картина очень отличалась от прошлого исследования - теперь явного лидера нет, сети очень подтянули качество и рецептуру, получили очень высокие оценки. В группе "чемпионов" оказались "ОККО", "WOG", "БРСМ-Нафта", "КЛО", "Shell", "Amic", SOCAR, а в середине пелотона - "Параллель", ANP и Marshal ", - сообщил Ю.Чорнобривец.

По его словам, сосиски в хот-догах должны быть только высшего сорта, так и проверялись они в лаборатории на соответствие нормативам для этого типа.

"Согласно нормативу, массовой части влаги в таких изделиях должно быть не более 75%, и все участники исследования с запасом уложились в эту цифру. Также были проведены исследования на наличие крахмала - и снова у всех испытуемых все оказалось в порядке.

Такие результаты свидетельствуют о серьезном выборе поставщиков мясной продукции, в частности сосисок, на АЗС. Если тесты на влажность и содержание крахмала свидетельствуют о качестве непосредственно составляющих хот-дога, то тесты на микрофлору больше указывают на то, насколько четко продавец выдерживает санитарно-гигиенические нормы хранения продукта. Проверяли на количество МАФАМ и наличие БГКП. Результаты у всех были отличные, что говорит о качественной системе логистики и хранения ", - рассказал эксперт.

Эксперт отметил, что после того как эксперты выяснили, что хот-доги сделаны из мяса и не вызовут проблем с пищеварительной системой, комиссия приступила к главному - дегустации.

"Хот-дог - продукт сборный, поэтому важен не только набор ингредиентов, но и органическое и вкусное сочетание булки, сосиски и приправ. Пробовали хот-доги, как профессиональные дегустаторы, так и "народные" пробанды, обычные автомобилисты. Оценивали по 10-балльной шкале в обоих случаях. Высокие оценки и в этот раз получили не все. Дегустаторы снизили баллы "SOCAR", за невыразительный вкус и качество булок, которые сильно крошатся и не имеют корочки.

Также не дотянулись до высоких оценок "Marshall" и "ANP", сосиски в хот-догах этих сетей оказались с невыраженным мясным вкусом, не устроила дегустаторов и качество приправ (майонеза и горчицы).

А вот основная группа получила практически десятибальные оценки за одинаково отличный вкус и сосиски и хот-договской булки. "ОККО" и "WOG" традиционно получили высокие оценки, заметно улучшились хот-доги "БРСМ-Нафта", что также поставило их на пьедестал чемпионов ", - сообщил Ю.Чорнобривец.

Эксперт отметил, что исследование показало, что ассортимент хот-догов на АЗС очень широк, а качество отличное.

"Сосиски используются исключительно высшего сорта, натуральные, с различными рецептурами. Сервис во всех также работает отлично - все виды сосисок в наличии практически всегда, сам процесс приготовления занимает считанные минуты. Причем в "ОККО" и "WOG" этим занимаются отдельные сотрудники, что экономит время клиента. В ходе работы эксперты также выяснили, что практически все операторы закупают сосиски для хот-догов в одной компании - "Премьер Фуд", владеющей брендом Mr.Grill, что делают сосиски на Тульчинском мясокомбинате ", - добавил Ю.Чорнобривец.

Напомним, как сообщал УНН, по данным исследования международной компании Nielsen, на АЗС киевляне, кроме топлива, покупают кофе и хот-доги, самые вкусные из которых в WOG.