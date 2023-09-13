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Експерт: в України та Ізраїлю є спільний виклик - Іран

Експерт: в України та Ізраїлю є спільний виклик - Іран

Київ • УНН

 • 259264 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Ізраїльський безпековий досвід важливий для України. Крім того у наших країн є спільний виклик - Іран. Про це на круглому столі "Ізраїльський безпековий досвід для України" заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передає кореспондент УНН.

Деталі

Круглий стіл зібрав політиків, представників різних релігійних конфесій, науковців та громадських діячів. Обговорили перспективи співпраці Ізраїлю з Україною задля послаблення терористичного вектора російського та іранського режимів, міжнародний досвід покарання та притягнення до відповідальності за злочини проти людяності, роль міжнародних релігійних та гуманітарних дипломатій у захисті народів, які потерпають від проявів геноциду та воєн.

Цитата

"Здобути ми можемо обмін досвідом у військовій сфері. Зараз це дуже важливо. Ізраїль так само вивчає наш досвід. У нас є спільні виклики у безпеці – це Іран. Вони для нас спільні, нам з цим треба боротися, протидіяти.

У нас є можливості розвивати співпрацю в правовій сфері, для нас досвід притягнення до відповідальності воєнних злочинців актуальний, ізраїльський в тому числі.

Культурна і інша взаємодія, тому що дуже багато об’єднує наші народи, так склалось теж історично" - вважає Мусієнко.

Додамо

Подібність викликів, що стоять перед Україною та Ізраїлем відзначив і син головного рабина України Йосеф Асман.

"Україна – це великий Ізраїль. У нас дуже багато подібного. Чому? Тому що у нас війна не знаю, коли закінчиться, а навіть якщо закінчиться, завжди буде на межі такої, як в Ізраїлі. Він постійно готується до війни", - зауважив Асман.

Він прогнозує, що в майбутньому в Україні всі будинки будуть збудовані з бомбосховищами.

"Цього зараз немає. Вся система сирен, з якою зараз теж Ізраїль допомагає Україні, щоб не вся Україна ходила до бомбосховищ одночасно, а лише та частина, куди прямують (ракети, БПЛА – ред.), щоб не заважати людям, їх повсякденному життю. В Ізраїлі це вже звично, в Ізраїлі знають точно, наприклад, якщо летять ракети, то тільки там, де вони летять і тільки в тих місцях вони (люди – ред.) заходять (у бомбосховища – ред.), а решта - нормально собі живуть. Ізраїль ділиться своїми десятиліттями досвіду життя у військовому стані", - вважає Асман.

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