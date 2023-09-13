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Эксперт: у Украины и Израиля есть общий вызов - Иран

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Израильский опыт в сфере безопасности важен для Украины. Кроме того у наших стран есть общий вызов - Иран. Об этом на круглом столе "Израильский опыт безопасности для Украины" заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает корреспондент УНН.

Детали

Круглый стол собрал политиков, представителей различных религиозных конфессий, ученых и общественных деятелей. Обсудили перспективы сотрудничества Израиля с Украиной для ослабления террористического вектора российского и иранского режимов, международный опыт наказания и привлечения к ответственности за преступления против человечности, роль международных религиозных и гуманитарных дипломатий в защите народов, страдающих от проявлений геноцида и войн.

Цитата

"Получить мы можем обмен опытом в военной сфере. Сейчас это очень важно. Израиль так же изучает наш опыт. У нас есть общие вызовы в безопасности – это Иран. Они для нас общие, нам с этим надо бороться, противодействовать.

У нас есть возможности развивать сотрудничество в правовой сфере, для нас опыт привлечения к ответственности военных преступников актуален, израильский в том числе.

Культурное и другое взаимодействие, потому что очень многое объединяет наши народы, так сложилось тоже исторически", - считает Мусиенко.

Добавим

Сходство вызовов, стоящих перед Украиной и Израилем отметил и сын главного раввина Украины Йосеф Асман.

"Украина – это большой Израиль. У нас очень много подобного. Почему? Потому что у нас война не знаю, когда закончится, а даже если закончится, всегда будет на грани такой, как в Израиле. Он постоянно готовится к войне", - заметил Асман.

Он прогнозирует, что в будущем в Украине все дома будут построены с бомбоубежищами.

"Этого сейчас нет. Вся система сирен, с которой сейчас тоже Израиль помогает Украине, чтобы не вся Украина ходила в бомбоубежища одновременно, а только та часть, куда направляются (ракеты, БПЛА – ред.), чтобы не мешать людям, их повседневной жизни. В Израиле это уже привычно, в Израиле знают точно, например, если летят ракеты, то только там, где они летят и только в тех местах они (люди – ред.) заходят (в бомбоубежища – ред.), а остальные - нормально себе живут. Израиль делится своими десятилетиями опыта жизни в военном положении", - считает Асман.

Украинские Национальные Новости

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