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Експерт: соціальне житло як доступне повинно стати новим напрямом у політиці держави

Експерт: соціальне житло як доступне повинно стати новим напрямом у політиці держави

Київ • УНН

 • 7585 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Україні необхідний новий підхід до доступного житла як до своєрідного соціального. Про це пише в авторській колонці віце-президент ПАТ “ХК “Київміськбуд” Степан Кударенко, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу холдингу.

Держава повинна подбати саме про розвиток реального сектора економіки. Створення умов для будівництва та підтримання попиту на житло — пріоритет держави в системі розвитку і реформ в економіці., вважає він.

Однак, С.Кударенко зазначає, що зараз рівень бідності зріс, і купівельна спроможність громадян надзвичайно знизилася. Продажі впали.

“У такій ситуації саме політика щодо підтримки здатності попиту може сильно вплинути на пожвавлення ринку. Ситуація в цьому напрямку не проста”, — вважає С.Кударенко.

Він зазначив, що програма підтримки “доступного житла 70 на 30” закрилася в зв’язку з зупинкою Урядом її фінансування. А житлові програми місцевого рівня не здатні забезпечити всіх, хто потребує житла.

За словами С.Кударенка, через кризу в Україні соціальне житло, яке в розвинених країнах призначене для малозабезпечених, стало доступним житлом (бо середня цінова лінія житла — дорога).

“Ринок і держава не можуть орієнтуватися на вузькі соціальні групи. Це не дасть національного поштовху для розвитку галузі. Адже тиск на політику держави щодо житла, обумовлено необхідністю соціальних гарантій для учасників війни, погоди не зробить. Соціальне житло, яке є в розпорядженні органів місцевого самоврядування, навіть за умови фінансування, — те ж саме.

Орієнтуватися треба на середній клас в широкому сенсі ”, - зазначив експерт.
С.Кударенко зазначив, що можливість заробити на житло може стати певною мотивацією для молодих фахівців, зупинити їх від виїзду закордон.

“Соціальне житло як доступне повинно стати новим напрямом у політиці держави і будівельних компаній. Воно вирішить і проблему попиту середнього класу на житло, і дасть новий імпульс ринку будівництва і будівельних матеріалів, і підвищить ефективність держави.

Необхідне прийняття якісно нової програми державно-суспільно-приватного партнерства з будівництва соціального житла. Саме таке тристороння, а не просто державно-приватна угода сприятиме створенню соціального фонду з необхідним правовим статусом і міцною фінансовою основою. І дозволить залучати дешеві кредити як результат відповідного підходу держави”, — вважає він.

С.Кударенко описав цей механізм. На його думку, в управління фондів повинні входити представники асоціацій замовників-кредиторів. Асоціації можуть виступати майданчиком збору зацікавлених громадян, формувати з них колективного замовника на будівництво будинку. Держава і компанія-будівельник з відповідним підходом створюють можливості і будують житло. Квартира від такого фонду викуповується власником або через інвестиційний внесок і строкову виплату залишку, або за рахунок “вхідної квартплати” — по суті довгострокового кредиту фонду.

“Україні потрібен новий підхід до доступного житла як до своєрідного соціального. Досвід західних країн свідчить, що таке житло може бути пристойним і привабливим. Нам необхідно шукати комплексні рішення вже досить нагальних проблем”, — резюмує він.

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