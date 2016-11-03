Эксперт: социальное жилье как доступное должно стать новым направлением в политике государства

Государство должно позаботиться именно о развитии реального сектора экономики. Создание условий для строительства и поддержания спроса на жилье - приоритет государства в системе развития и реформ в экономике, считает он.

Однако, С.Кударенко отмечает, что сейчас уровень бедности вырос, и покупательная способность граждан чрезвычайно снизилась. Продажи упали.

"В такой ситуации именно политика по поддержке способности спроса может сильно повлиять на оживление рынка. Ситуация в этом направлении не простая", - считает С.Кударенко.

Он отметил, что программа поддержки "доступного жилья 70 на 30" закрылась в связи с остановкой Правительством ее финансирования. А жилищные программы местного уровня не способны обеспечить всех нуждающихся в жилье.

По словам С.Кударенко, из-за кризиса в Украине социальное жилье, которое в развитых странах предназначено для малообеспеченных, стало доступным жильем (так как средняя ценовая линия жилья - дорогая).

"Рынок и государство не могут ориентироваться на узкие социальные группы. Это не даст национального толчка для развития отрасли. Ведь давление на политику государства в отношении жилья, что обусловлено необходимостью социальных гарантий для участников войны, погоды не сделает. Социальное жилье, которое есть в распоряжении органов местного самоуправления, даже при условии финансирования, - то же самое.

Ориентироваться надо на средний класс в широком смысле", - отметил эксперт.

С.Кударенко отметил, что возможность заработать на жилье может стать определенной мотивацией для молодых специалистов, остановить их от выезда за границу.

"Социальное жилье как доступное должно стать новым направлением в политике государства и строительных компаний. Оно решит и проблему спроса среднего класса на жилье, и даст новый импульс рынку строительства и строительных материалов, и повысит эффективность государства.

Необходимо принятие качественно новой программы государственно-общественно-частного партнерства по строительству социального жилья. Именно такое трехстороннее, а не просто государственно-частное соглашение будет способствовать созданию социального фонда с необходимым правовым статусом и прочной финансовой основой. И позволит привлекать дешевые кредиты как результат соответствующего подхода государства", - считает он.

С.Кударенко описал этот механизм. По его мнению, в управление фондов должны входить представители ассоциаций заказчиков-кредиторов. Ассоциации могут выступать площадкой сбора заинтересованных граждан, формировать из них коллективного заказчика на строительство дома. Государство и компания-строитель с соответствующим подходом создают возможности и строят жилье. Квартира от такого фонда выкупается собственником или через инвестиционный вклад и срочную выплату остатка, либо за счет "входной квартплаты" - по сути долгосрочного кредита фонда.

"Украине нужен новый подход к доступному жилью как к социальному. Опыт западных стран свидетельствует, что такое жилье может быть приличным и привлекательным. Нам необходимо искать комплексные решения уже достаточно насущных проблем", - резюмирует он.