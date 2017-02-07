Експерт розповів, що відбувається з депутатами у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Народні депутати не усвідомлюють власну політичну перспективу. Про це в ефірі “5 каналу” заявив політичний експерт Євген Магда, передає УНН.
“У нардепів атрофувалися такі необхідні речі, як політична відповідальність і усвідомлення власної політичної перспективи. Вони вже тримають Бога за бороду, хто за ще щось, вважають, що отримавши мандат народного депутата, депутатський значок, депутатську недоторканність, вони вже в своєму житті багато чого досягли і більше ні до чого прагнути не збираються”, — сказав він.
“Це порушення Регламенту. Регламентний комітет на це не реагує, бо якщо він буде реагувати ще на такі речі, то в нас взагалі парламент буде бадьоро тупцювати на місці”, — відповів експерт на запитання, чи є порушенням Регламенту роботи парламенту, коли за законопроекти або постанови депутати голосують по кілька разів.