Експерт розповів, що відбувається з депутатами у ВР

“У нардепів атрофувалися такі необхідні речі, як політична відповідальність і усвідомлення власної політичної перспективи. Вони вже тримають Бога за бороду, хто за ще щось, вважають, що отримавши мандат народного депутата, депутатський значок, депутатську недоторканність, вони вже в своєму житті багато чого досягли і більше ні до чого прагнути не збираються”, — сказав він.

“Це порушення Регламенту. Регламентний комітет на це не реагує, бо якщо він буде реагувати ще на такі речі, то в нас взагалі парламент буде бадьоро тупцювати на місці”, — відповів експерт на запитання, чи є порушенням Регламенту роботи парламенту, коли за законопроекти або постанови депутати голосують по кілька разів.