Эксперт рассказал, что происходит с депутатами в ВР

"У нардепов атрофировались такие необходимые вещи, как политическая ответственность и осознание собственной политической перспективы. Они уже держат Бога за бороду, кто за еще что-то, считают, что получив мандат народного депутата, депутатский значок, депутатскую неприкосновенность, они уже в своей жизни многого достигли и больше ни к чему стремиться не собираются ", - сказал он.

"Это нарушение Регламента. Регламентный комитет на это не реагирует, потому что если он будет реагировать еще на такие вещи, то у нас вообще парламент будет бодро стоять на месте ", - сказал эксперт на вопрос, является ли нарушением Регламента работы парламента, когда за законопроекты или постановления депутаты голосуют по несколько раз.