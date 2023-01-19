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Експерт розповів про основні проблеми імпорту електроенергії з Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Наразі йдуть дискусії з міжнародними партнерами, щодо імпорту електроенергії з Європи, адже основна проблема – гроші. Європейська електрика значно дорожча, ніж українська. Про це на брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає УНН.

Експерт розповів про основні проблеми імпорту електроенергії з Європи

Цитата

«Перша проблема імпорту електрики з Європи – гроші. Електрика в Європі набагато дорожча, ніж в Україні і коли ми кажемо про імпорт, ми маємо одразу сказати, як ми його оплатимо. Ніхто безкоштовно нам не готовий постачати. Я знаю, що в Уряді дискусія щодо цього йде з міжнародними партнерами. Але, наскільки я розумію, поки що остаточно рішень немає. Крім того, для цього високовольтна мережа має бути в тому стані, щоб імпортувати і розподіляти. Наразі це абсолютно нормальний і реалістичний процес. Але ми не можемо гарантувати, як будуть розвиватися події. Хочеться вірити, що те підсилення ППО, яке анонсовано, додатково допоможе прикрити обʼєкти енергетичної інфраструктури», – повідомив Харченко.

Нагадаємо

В “Укренерго” повідомили, що дефіцит потужності суттєво зріс внаслідок ракетних ударів росіян по електростанціях 14 січня.

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