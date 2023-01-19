Эксперт рассказал об основных проблемах импорта электроэнергии из Европы

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«Первая проблема импорта электричества из Европы – деньги. Электричество в Европе намного дороже, чем в Украине и когда мы говорим об импорте, мы должны сразу сказать, как мы его оплатим. Никто бесплатно нам не готов поставлять. Я знаю, что в Правительстве дискуссия по этому поводу идет с международными партнерами. Но, насколько я понимаю, пока окончательно решений нет. Кроме того, для этого высоковольтная сеть должна быть в том состоянии, чтобы импортировать и распределять. Сейчас это абсолютно нормальный и реалистичный процесс. Но мы не можем гарантировать, как будут развиваться события. Хочется верить, что то усиление ПВО, которое анонсировано, дополнительно поможет прикрыть объекты энергетической инфраструктуры», – сообщил Харченко.

Напомним

В “Укрэнерго” сообщили, что дефицит мощности существенно вырос в результате ракетных ударов россиян по электростанциям 14 января.