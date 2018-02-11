Експерт розповів, чи враховується трудовий стаж заробітчан для отримання пенсії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Механізм зарахування трудового стажу, заробленого українцями закордоном, для отримання пенсії в Україні, існує, але на практиці він не працює. Про це у коментарі УНН повідомив президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
“Теоретично такий механізм існує. Україна підписала з низкою країн договори про зарахування робочого стажу, отриманого в іншій країні. Зокрема, подібні договори укладені з Польщею, Німеччиною та низкою інших європейських країн. В реальності це не працює, і українці, які працювали за кордоном, у більшості випадків не можуть зарахувати свій іноземний стаж на батьківщині”, — зазначив він.
За словами Воскобойника, проблема полягає в тому, що ці питання повинен регулювати український уряд, який несе в тому числі відповідальність за мільйони українців, які працюють за кордоном.
“Але це регулювання не відбувається. Причини цього назвати важко”, — додав експерт.
Нагадаємо, українські заробітчани пересилають до України гроші, обсяги яких еквівалентні 6% ВВП країни.