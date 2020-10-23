Експерт розповіла, коли виборчий бюлетень вважається зіпсованим

“Виборчий бюлетень буде визнаний недійсним тільки у двох випадках: якщо виборець одночасно відзначить дві політичні партії галочками, і друге, якщо буде поставлено лише номер кандидата від політичної партії, але не буде промаркована сама партія”, — розповіла Айвазовська.

За її словами, у виборців є дві форми голосування: можна відзначити галочкою в першому кубику лише політичну партію, і цей бюлетень буде визнаний, але це будуть закриті списки, вплив виборця буде мінімальний.

“Якщо говорити, як робити правильно, то поставити галочку або хрестик біля назви політичної партії, яка вам подобається, а далі - вписати номер кандидата в списку, що є правіший...” — сказала Айвазовська.

Як повідомлялося, право голосувати на місцевих виборах 25 жовтня матимуть понад 28 мільйонів громадян України. Такі дані представниця Центрвиборчкому Ірина Єфремова озвучила під час селекторної наради Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, сьогодні в Україні завершується агітація за кандидатів на місцевих виборах, які відбудуться у неділю, 25 жовтня. З суботи, 24 жовтня, почнеться “день тиші”.



