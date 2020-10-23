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Вибори-2020: сьогодні в Україні завершується агітація

Вибори-2020: сьогодні в Україні завершується агітація

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сьогодні в Україні завершується агітація за кандидатів на місцевих виборах, які відбудуться у неділю, 25 жовтня. З суботи, 24 жовтня, почнеться “день тиші”, передає УНН.

В серпні Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила вибори до районних рад. Вибори відбудуться разом з виборами депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори. Серед них опинилися не лише окуповані і прифронтові території, а й віддалені від зони бойових дій, де раніше вибори і президента, і парламенту проводилися.

У суботу, 24 жовтня, напередодні місцевих виборів агітація заборонена.

Голосування розпочнеться на виборчих дільницях по всій країні у неділю, 25 жовтня, з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви. У ЦВК прогнозують, що підрахунок голосів буде тривалим. Загалом на місцевих виборах матимуть право проголосувати 28 млн 622 тис. виборців.

У день виборів також відбудеться ініційоване Президентом України Володимиром Зеленським загальнонаціональне опитування, його результат не матиме прямих юридичних наслідків. Українцям запропонують відповісти на п’ять запитань.

Місцеві вибори в Україні вперше пройдуть в умовах пандемії коронавіруса, тому у Міністерстві охорони здоров’я не виключають спалах COVID-19 після голосування.

Як повідомляв УНН, пандемія диктує нові правила поведінки на виборчій дільниці. Так, виборцям рекомендується приходити зі своєю ручкою, обов’язково носити маски, за нехтування останньою рекомендацією загрожує штраф. Окрім того, до людей, які перебувають на самоізоляції з підозрою чи захворюванням на COVID-19, приїжджатиме виїзна виборча комісія.

Українські Національні Новини

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