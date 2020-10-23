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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43829 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65755 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100432 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103380 просмотра

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Эксперт рассказала, когда избирательный бюллетень считается испорченным

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Избирательный бюллетень на местных выборах 25 октября будет признан недействительным, если избиратель одновременно отметит две политические партии галочками или будет поставлен только номер кандидата от политической партии, но не будет промаркирована сама партия. Об этом рассказала глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в эфире программы "Право на власть", передает корреспондент УНН.

"Избирательный бюллетень будет признан недействительным только в двух случаях: если избиратель одновременно отметит две политические партии галочками, и другое, если будет поставлен только номер кандидата от политической партии, но не будет промаркирована сама партия", - рассказала Айвазовская.

По ее словам, у избирателей есть две формы голосования: можно отметить галочкой в первом кубике только политическую партию, и этот бюллетень будет признан, но это будут закрытые списки, влияние избирателя будет минимальным.

"Если говорить, как делать правильно, то поставить галочку или крестик возле названия политической партии, которая вам нравится, а дальше - вписать номер кандидата в списке правее..." - сказала Айвазовская.

Как сообщалось, право голосовать на местных выборах 25 октября смогут более 28 млн граждан Украины. Такие данные представительница Центризбиркома Ирина Ефремова озвучила во время селекторного совещания Министерства внутренних дел.

Напомним, сегодня в Украине завершается агитация за кандидатов на местных выборах, которые состоятся в воскресенье, 25 октября. В субботу, 24 октября, будет "день тишины".

Украинские Национальные Новости

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