Експерт розповів, хто намагається перешкоджати відновленню Мінагрополітики

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"Це пов’язано з прізвищами керівників міністерства економіки та представників великого капіталу – тих, хто впливає на рішення. (…) Міністерство аграрної політики так і не запрацювало і зараз у підвішеному стані. Це пов’язано з групою впливу, яка колись після приходу "зеленої команди" до влади добилася ліквідації міністерства (аграрної політики – ред.). Ця група зараз знайшла додаткові ресурси для того, щоб нейтралізувати рішення про відновлення міністерства АПК. І я думаю, що цим скористалися: поки міністерство агро-промислового комплексу у підвішеному стані, у них забрали частину їх компетенції", - пояснив Рудяков.



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За словами політолога, зараз міністр аграрної політики Роман Лещенко може бути пасивним у відстоюванні інтересів свого відомства, бо, ймовірно, від нього нічого зараз не залежить.

"Це залежить від політичної складової, від нього самого (Романа Лещенко – ред.) нічого не залежить. Якщо підтвердяться чутки, що Зеленський обіцяє "тимошенківцям" ці посади, то тоді буде його заміна", - зазначив Рудяков.

Доповнення

Нагадаємо, політолог Охріменко вважає, що Міністерство економіки Ігоря Петрашка та відновлене Мінагрополітики Романа Лещенка не можуть поділити Держпродспоживслужбу. Щобільше, пасивність Лещенка у цій ситуації сигналізує про окремі кулуарні домовленості, непрофесіоналізм або не бажання брати на себе відповідальність за складну проблему.

Раніше політолог Володимир Фесенко розповів про невдоволення кандидатурою міністра економіки та продуктивністю серед парламентських кіл. Попри це, за словами політолога, за фігурою неефективного міністра економіки стоїть Прем’єр Денис Шмигаль, яких пов’язують близькі особисті відносини.