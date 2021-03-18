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Эксперт рассказал, кто пытается препятствовать восстановлению Минагрополитики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Недавно восстановленное Министерство аграрной политики снова находится на грани ликвидации из-за отдельныї групп влияния и руководства Министерства экономики, которое пытается оставить своему ведомству большинство функций и служб. Об этом в комментарии УНН заявил политолог Павел Рудяков.

Цитата:

"Это связано с фамилиями руководителей министерства экономики и представителей крупного капитала - тех, кто влияет на решение. (...) Министерства аграрной политики так и не заработало и сейчас в подвешенном состоянии. Это связано с группой влияния, которая когда-то после прихода "зеленой команды" к власти добилась ликвидации министерства (аграрной политики - ред.). Эта группа нашла дополнительные ресурсы для того, чтобы нейтрализовать решение о возобновлении министерства АПК. И я думаю, что этим воспользовались: пока министерство агро-промышленного комплекса в подвешенном состоянии, у них забрали часть их компетенции", - пояснил Рудяков.

Детали

По словам политолога, сейчас министр аграрной политики Роман Лещенко может быть пассивным в отстаивании интересов своего ведомства, поскольку, вероятно, от него ничего сейчас не зависит.

"Это зависит от политической составляющей, от него самого (Романа Лещенко - ред.) ничего не зависит. Если подтвердятся слухи, что Зеленский обещает "тимошенковцам" эти должности, то тогда будет его замена", - отметил Рудяков.

Дополнение

Напомним, политолог Охрименко считает, что Министерство экономики Игоря Петрашко и восстановленное Минагрополитики Романа Лещенко не могут поделить Госпродпотребслужбу. Более того, пассивность Лещенко в этой ситуации сигнализирует об отдельных кулуарных договоренностях, непрофессионализме или не желании брать на себя ответственность за сложную проблему.

Ранее политолог Владимир Фесенко рассказал о недовольстве кандидатурой министра экономики и производительностью среди парламентских кругов. Несмотря на это, по словам политолога, за фигурой неэффективного министра экономики стоит Премьер Денис Шмыгаль, которых связывают близкие личные отношения.

Украинские Национальные Новости

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