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Експерт про ситуацію з Сєвєродонецьком: необхідність відступу була очевидна ще два тижні тому

Експерт про ситуацію з Сєвєродонецьком: необхідність відступу була очевидна ще два тижні тому

Київ • УНН

 • 231777 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Про неможливість утримати Сєвєродонецьк стало очевидно ще два тижні тому, адже на цьому напрямку ворог зосередив значну кількість сил та має перевагу. Про це в коментарі УНН розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

Цитата

“Зараз іде перепідготовка на західну техніку і тому кожен день, який ми тримали Сєвєродонецьк, є важливим. Адже чим довше його утримували, тим більше техніки постачалося на фронт. Але те, що потрібно буде відступати, стало очевидно ще два тижні тому. Там, по-перше, несприятливі географічні умови. По-друге, було чотири мости, по яким йшла вся логістика. І коли ці мости були підірвані, стало зрозуміло, що неможливо нормально сполучатися з угрупуванням, яке там знаходиться, і його потрібно виводити”, — зазначив експерт.

Деталі

Проте, взяття рашистами під контроль Сєвєродонецька не означає, що далі росіянам буде легко просуватися. Проте і ЗСУ буде складно.

“Там далі ліс, досить великий за масштабами Донбасу. І є вже підготовлені позиції, на які можна відходити. Вони готувалися останній місяць і оборону якийсь час ще можна буде тримати. Проте, через ту тактику, що зараз використовують росіяни, нам буде важко. Вони зібрали практично всю артилерію, яка доступна на фронті і здійснюють дуже потужний артилерійський напад. У них перевага. Навіть складно назвати цифру, тому що там артилерія всіх калібрів, починаючи зі 122-го і закінчуючи 203-м. Там і “Піони”, і “Малки”, і тяжкі “Тюльпани”, — повідомив Жирохов.

Щодо траси Бахмут-Лисичанськ, то експерт зазначив, що є неофіційні фото та відео, які підтверджують її захоплення. Але все ж таки варто дочекатися заяв Генштабу. Якщо там підтвердять про захоплення населеного пункту Миколаївка, то це означає, що траса знаходиться під контролем ворога.

Нагадаємо

Українським захисникам у Сєвєродонецьку доведеться відійти від міста на інші позиції, заявив в ефірі одного з телеканалів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай і пояснив, що наші бійці відходять у нові укріплені райони, щоб звідти вести бойові дії.

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