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Эксперт о ситуации с Северодонецком: необходимость отступления была очевидна еще две недели назад

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. О невозможности удержать Северодонецк стало очевидно еще две недели назад, ведь в этом направлении враг сосредоточил значительное количество сил и имеет преимущество. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Цитата

“Сейчас идет переподготовка на западную технику и поэтому каждый день, который мы держали Северодонецк, является важным. Ведь чем дольше его удерживали, тем больше техники поставлялось на фронт. Но то, что нужно будет отступать, стало очевидно еще две недели назад. Там во-первых, неблагоприятные географические условия. Во-вторых, было четыре моста, по которым шла вся логистика. И когда эти мосты были взорваны, стало понятно, что невозможно нормально сочетаться с группировкой, которая там находится, и ее нужно выводить”, — отметил эксперт.

Детали

Однако, взятие рашистами под контроль Северодонецка не означает, что дальше россиянам будет легко продвигаться. Однако и ВСУ будет сложно.

“Там дальше лес, достаточно большой по масштабам Донбасса. И есть уже подготовленные позиции, на которые можно отходить. Они готовились в последний месяц и оборону какое-то время еще можно будет держать. Однако из-за той тактики, которую сейчас используют россияне, нам будет трудно. Они собрали практически всю артиллерию, которая доступна на фронте и совершают очень мощное артиллерийское нападение. У них преимущество. Даже сложно назвать цифру, потому что там артиллерия всех калибров, начиная со 122-го и заканчивая 203-м. Там и “Пионы”, и “Малки”, и тяжелые “Тюльпаны”, — сообщил Жирохов.

Относительно трассы Бахмут-Лисичанск, то эксперт отметил, что есть неофициальные фото и видео, подтверждающие ее захват. Но все же стоит дождаться заявлений Генштаба. Если там подтвердят захват населенного пункта Николаевка, то это означает, что трасса находится под контролем врага.

Напомним

Украинским защитникам в Северодонецке придется отойти от города на другие позиции, заявил в эфире одного из телеканалов глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и объяснил, что наши бойцы отходят в новые укрепленные районы, чтобы оттуда вести боевые действия.

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