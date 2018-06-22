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Експерт пояснив доцільність перегляду МРЦ на алкоголь

Експерт пояснив доцільність перегляду МРЦ на алкоголь

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України заявили про наміри переглянути мінімальні роздрібні ціни (МРЦ) на алкогольну продукцію у бік збільшення. Експерти з ініціативою чиновників погоджуються, хоча і додають, що у правоохоронців стане більше роботи, адже нелегальний алкогольний бізнес спробує скористатися ситуацією. Про це УНН розповів економіст Віктор Борщевський.

За його словами, підняття МРЦ знайде своє відображення у споживчій поведінці покупців. Та пити менше при цьому українці не стануть.

“Підняття МРЦ на алкогольні напої однозначно відобразиться на попиті українського споживача наступним чином: ті, хто купував і міг собі дозволити елітний і дорогий алкоголь — вони і продовжуватимуть його собі купувати. А от ті, хто міг дозволити собі алкоголь за найнижчими ціновими позначками — підуть у „наливайку“ напроти супермаркету. Там їм наливатимуть продукт, який не залежить від підняття МРЦ. От таким чином формуватиметься попит українського споживача внаслідок підняття МРЦ.

А ще — це знизить попит поляків на українську горілку, які щотижня скупляються у містах, що близькі до кордону. Бо ціни поступово стануть рівнішими, і їм вже буде не вигідно сюди їздити”, — пояснив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На вимогу ЄС: ціни на алкоголь підвищуватимуться в Україні ще 8 років поспіль 

Борщевський зауважив, що піднімати МРЦ на алкогольну продукцію однозначно треба. І в компетенції правоохоронців робити так, аби на цьому не наживалися тіньові гравці ринку.

“Водночас, треба розуміти, що не піднімати МРЦ ми не можемо. Це треба робити. Але, водночас, треба, щоб правоохоронці добре працювали у напрямку закриття нелегальних точок продажу алкоголю”, — зауважив експерт.

Нагадаємо, у МЕРТ збираються підвищити мінімальну ціну на алкоголь.

“Відбулося зростання складових ціни на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. Тому на сьогоднішній день розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв та потребує корегування”, — обґрунтували у МЕРТ.

Зауважимо, що в Україні ціни на горілчані вироби зберігають стабільність з листопада минулого року. Саме тоді уряд востаннє переглянув МРЦ на алкоголь, привівши їх у відповідність зі ставками акцизних зборів.

Загалом, підвищення мінімальної ціни на алкоголь завжди є наслідком податкового навантаження на виробників спиртної продукції.

В ідеалі, підвищення МРЦ на алкогольні вироби має відбуватися одразу, як тільки змінюється ціна спирту та зростають акцизні ставки, зауважила глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна. 

Додамо, що у 2018 році ставки акцизного податку на коньяк були підвищені на 20% — з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.

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