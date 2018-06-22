Эксперт объяснил целесообразность пересмотра МРЦ на алкоголь

По его словам, повышение МРЦ найдет свое отражение в потребительском поведении покупателей. И пить меньше при этом украинцы не станут.

"Поднятие МРЦ на алкогольные напитки однозначно отразится на спросе украинского потребителя следующим образом: те, кто покупал и мог себе позволить элитный и дорогой алкоголь - они и будут продолжать его себе покупать. А вот те, кто мог позволить себе алкоголь по самым низким ценовым отметкам - уйдут в "наливайку" напротив супермаркета. Там им будут наливать продукт, который не зависит от поднятия МРЦ. Вот таким образом будет формироваться спрос украинского потребителя вследствие поднятия МРЦ.

А еще - это снизит спрос поляков на украинскую водку, которые еженедельно скупаются в городах, близких к границе. Потому что цены постепенно станут ровными, и им уже будет не выгодно сюда ездить", - пояснил он.

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Борщевский отметил, что поднимать МРЦ на алкогольную продукцию однозначно надо. И в компетенции правоохранительных органов делать так, чтобы на этом не наживались теневые игроки рынка.

"Вместе с тем, надо понимать, что не поднимать МРЦ мы не можем. Это надо делать. Но в то же время надо, чтобы правоохранители хорошо работали в направлении закрытия нелегальных точек продажи алкоголя", - отметил эксперт.

Напомним, в МЭРТ собираются повысить минимальную цену на алкоголь.

"Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - обосновали в МЭРТ.

Отметим, что в Украине цены на водочные изделия сохраняют стабильность с ноября прошлого года. Именно тогда правительство последний раз пересмотрело МРЦ на алкоголь, приведя их в соответствие со ставками акцизных сборов.

В общем, повышение минимальной цены на алкоголь всегда является следствием налоговой нагрузки на производителей спиртной продукции.

В идеале, повышение МРЦ на алкогольные изделия должно происходить сразу, как только меняется цена спирта и растут акцизные ставки, заметила глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

Добавим, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк были повышены на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.