Експерт: нерухомість - єдина інвестиційна альтернатива заощадження коштів

За словами експерта, те, що все частіше люди вкладають свої накопичення у нерухомість, накладає відбиток на ринок житла - великий попит мають квартири невеликих площ для здачі в оренду.

"Все більше і більше квартир купують для здачі в оренду, і відповідно важливі маленькі площі, оскільки при оренді з ростом площі різниця в ціні не велика, то люди охочіше купують квартири меншої площі, щоб менше вкладати і отримувати більший дохід. Оскільки зараз нерухомість залишилася єдиною альтернативою інвестиційною для заощадження коштів, то ця тенденція має місце бути", - вважає експерт.

За словами Седакова, у поточному році тенденція покупки невеликих квартир збережеться.

Нагадаємо, УНН писав про можливості інвестування у житлову нерухомість. Найбільш вигідним у цьому аспекті називають житло в новобудовах, придбане безпосередньо у будівельній компанії. Як розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, інвестувати в житлову нерухомість можна, маючи лише 30% від загальної вартості квартири.

За її словами, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більший, і ціна нижча.

"На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. Ми як забудовник усі розрахунки ведемо в гривні, а покупки на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", - пояснила Маркова.