Эксперт: недвижимость - единственная инвестиционная альтернатива сбережения средств

По словам эксперта, то, что все чаще люди вкладывают свои накопления в недвижимость, накладывает отпечаток на рынок жилья – большим спросом пользуются квартиры небольших площадей для сдачи в аренду.

"Все больше и больше квартир покупают для сдачи в аренду, и соответственно важны маленькие площади, поскольку при аренде с ростом площади разница в цене не большая, то люди охотнее покупают квартиры меньшей площади, чтобы меньше вкладывать и получать больше доход. Поскольку сейчас недвижимость осталась единственной альтернативой инвестиционной для сбережения средств, то эта тенденция имеет место быть", - считает эксперт.

По словам Седакова, в текущем году тенденция покупки небольших квартир сохранится.

Напомним, УНН писал о возможностях инвестирования в жилую недвижимость. Наиболее выгодным в данном аспекте называют жилье в новостройках, приобретенное непосредственно у строительной компании. Как рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, инвестировать в жилую недвижимость можно, имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.

По ее словам, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства – тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.

"На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" – до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы как застройщик все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, совершаются в валюте, стоимость которой неизменно растет", - пояснила Маркова.