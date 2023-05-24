Експерт назвав українські підприємства, в яких зацікавлена росія
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. росія хотіла б контролювати не тільки військові, а й промислові підприємства в Україні, зокрема - "Одеський припортовий завод". А все через аміакопровід "Тольятті-Одеса", який дуже важливий для росіян. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів військовий експерт Олег Старіков.
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"Насамперед росіян цікавить наш "Одеський припортовий завод" через аміакопровід "Тольятті-Одеса". Зверніть увагу, що ця так звана "труба" хоч і проходить через лінію бойового зіткнення, вона жодного разу не була обстріляна росіянами. Ба більше - там, де проходить цей аміакопровід, навіть не йдуть бойові дії. Це все свідчить про сильну зацікавленість агресора в "трубі" та її кінцевій точці - "Одеському припортовому заводі", - повідомив Стариков.
Крім цього, за словами експерта, росіян цікавлять також українські "Мотор Січ" і "Зоря-Машпроект".
"У росіян є проблеми з двигунами, які випускав "Мотор Січ" і "Зоря-Машпроект". Тому ці заводи дуже цікавлять агресора. Взагалі в росії великі проблеми з випуском продукції військово-промислового комплексу - двигунів на гелікоптерів і надводного флоту", - резюмував він.
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Економічний експерт Олексій Кущ розповів, що російські олігархи зацікавлені мати контроль над "Одеським припортовим заводом", а тому, якщо відбудеться приватизація підприємства, вони можуть намагатися взяти в ній участь через іноземні фірми-прокладки.