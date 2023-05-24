Експерт назвав українські підприємства, в яких зацікавлена росія

ukru
Ексклюзив
05:38 • 4054 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 277043 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 374372 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 307811 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 342502 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306699 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222934 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206963 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165546 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 539642 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.1 м/с
91 %
745 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

30 березня, 20:29 • 13159 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 11275 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 22657 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 19925 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 18360 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 396899 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 539644 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 572430 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 569346 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 469051 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206649 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 374372 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176439 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167247 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 138067 перегляди
Актуальне
Експерт назвав українські підприємства, в яких зацікавлена росія

Експерт назвав українські підприємства, в яких зацікавлена росія

Київ • УНН

 • 1105631 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. росія хотіла б контролювати не тільки військові, а й промислові підприємства в Україні, зокрема - "Одеський припортовий завод". А все через аміакопровід "Тольятті-Одеса", який дуже важливий для росіян. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів військовий експерт Олег Старіков.

Цитата

"Насамперед росіян цікавить наш "Одеський припортовий завод" через аміакопровід "Тольятті-Одеса". Зверніть увагу, що ця так звана "труба" хоч і проходить через лінію бойового зіткнення, вона жодного разу не була обстріляна росіянами. Ба більше - там, де проходить цей аміакопровід, навіть не йдуть бойові дії. Це все свідчить про сильну зацікавленість агресора в "трубі" та її кінцевій точці - "Одеському припортовому заводі", - повідомив Стариков.

Крім цього, за словами експерта, росіян цікавлять також українські "Мотор Січ" і "Зоря-Машпроект".

"У росіян є проблеми з двигунами, які випускав "Мотор Січ" і "Зоря-Машпроект". Тому ці заводи дуже цікавлять агресора. Взагалі в росії великі проблеми з випуском продукції військово-промислового комплексу - двигунів на гелікоптерів і надводного флоту", - резюмував він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Новий власник буде зацікавлений у співпраці з рф": експерт розповів про ризики приватизації ОПЗ

Раніше

Економічний експерт Олексій Кущ розповів, що російські олігархи зацікавлені мати контроль над "Одеським припортовим заводом", а тому, якщо відбудеться приватизація підприємства, вони можуть намагатися взяти в ній участь через іноземні фірми-прокладки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.44
Bitcoin
$81,848.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,145.09
Ethereum
$1,805.17