Эксперт назвал украинские предприятия, в которых заинтересована россия

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"Прежде всего россиян интересует наш "Одесский припортовый завод" из-за аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Обратите внимание, что эта так называемая "труба" хоть и проходит через линию боевого соприкосновения, она ни разу не была обстреляна россиянами. Более того - там, где проходит этот аммиакопровод, даже не идут боевые действия. Это все свидетельствует о сильной заинтересованности агрессора в "трубе" и ее конечной точке - "Одесском припортовом заводе", - сообщил Стариков.

Кроме этого, по словам эксперта, россиян интересуют также украинские "Мотор Сич" и "Зоря-Машпроект".

"У россиян есть проблемы с двигателями, которые выпускал "Мотор Сич" и "Зоря-Машпроект". Поэтому эти заводы очень интересуют агрессора. Вообще в россии большие проблемы с выпуском продукции военно-промышленного комплекса - двигателей на вертолетов и надводного флота", - резюмировал он.

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Ранее

Экономический эксперт Алексей Кущ рассказал, что российские олигархи заинтересованы иметь контроль над "Одесским припортовым заводом", а потому, если состоится приватизация предприятия, они могут пытаться принять в ней участие через иностранные фирмы-прокладки.