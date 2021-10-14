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Ексочільник МОЗ прогнозує обурення населення через нові правила пасажирських перевезень на час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Нові правила пасажирських перевезень на час карантину щодо обов’язкового сертифікату про вакцинацію або ПЛР-тесту на COVID-19 ймовірно викличе обурення населення. Про це заявив колишній міністр охорони і здоров’я Максим Степанов в ефірі програми “Народ проти” з Наташею Влащенко, передає УНН.

Цитата

“Я вважаю, що такі кроки щодо вакцинації можуть бути, скажімо так, виправданими, якщо є інша сторона медалі — якщо до цього було серйозне примушення до вакцинації. Тобто, не просто примусово, а щось що людям необхідно, якісь заохочення до вакцинації. Тоді, в комплекті, це було б дуже добре. А по-іншому — це буде мабуть обурення”, — сказав Степанов.

Контекст

Кабінет міністрів України 11 жовтня затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема, сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили, які документи необхідні для поїздок у регіони з “жовтим” та “червоним” рівнями епіднебезпеки з 21 жовтня.

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