Экс-глава Минздрав прогнозирует возмущение населения за новых правил пассажирских перевозок на время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Новые правила пассажирских перевозок на время карантина по обязательной сертификации о вакцинации или ПЦР-теста на COVID-19 вероятно вызовет возмущение населения. Об этом заявил бывший министр охраны и здоровья Максим Степанов в эфире программы "Народ против" с Наташей Влащенко, передает УНН.
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“Я считаю, что такие шаги по вакцинации могут быть, скажем так, оправданными, если есть другая сторона медали — если до этого было серьезное принуждение к вакцинации. То есть, не просто принудительно, а то что людям необходимо, какие поощрения вакцинации. Тогда, в комплекте, это было бы очень хорошо. А по-другому — это будет пожалуй возмущение”, — сказал Степанов.
Контекст
Кабинет министров Украины 11 октября утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с “желтым”, “оранжевым” или “красным” уровнем эпидемопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в частности, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.
Ранее в Министерстве здравоохранения разъяснили, какие документы необходимы для поездок в регионы с “желтым” и “красным” уровнем эпидемической опасности с 21 октября.