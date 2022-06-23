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Екснардепу від "Партії регіонів" Маркову оголосили підозру у колабораціонізмі

Екснардепу від "Партії регіонів" Маркову оголосили підозру у колабораціонізмі

Київ • УНН

 • 114483 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Колишньому народному депутату України від "Партії регіонів" Ігору Маркову повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Про це інформує пресслужба СБУ та столичної прокуратури, пише УНН.

Цитата

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України)", - ідеться у повідомленні прокуратури.

Деталі

Кілька джерел у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про колишнього нардепа Ігора Маркова.

За даними слідства, Марков у 2014 році виїхав на територію рф, де здійснював активні дії на шкоду суверенітету та незалежності України.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну з 15 по 19 березня 2022 року підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Київської області спільно з російськими військовослужбовцями, публічно пропагував їх дії та заперечував здійснення збройної агресії проти України. Його висловлювання у подальшому були поширені, зокрема, на інтернет-сторінці російського федерального телеканалу при міністерстві оборони рф.

Крім того, 15 травня підозрюваний публічно виступив на загальноросійському телеканалі, взявши участь у проведенні інформаційної кампанії держави-агресора. Зміст його виступу був направлений на підтримку тимчасової окупації частини території України російською федерацією та створених нею псевдоорганів. Він публічно схвалював дії росії і заперечував здійснення агресії стосовно жителів тимчасово окупованих територій, повідомили в прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ.

Нагадаємо

Тижнем раніше повідомили про підозру ексмеру столиці Леоніду Черновецькому, який закликав визнати кордони "ДНР" та "ЛНР.

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