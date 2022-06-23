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Экс-нардепу от "Партии регионов" Маркову объявили подозрение в коллаборационизме

Киев • УНН

 • 114483 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Бывшему народному депутату Украины от "Партии регионов" Игорю Маркову сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Об этом информирует пресс-служба СБУ и столичной прокуратуры, пишет УНН.

Цитата

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Детали

Несколько источников в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о бывшем нардепе Игоре Маркове.

По данным следствия, Марков в 2014 году выехал на территорию рф, где совершал активные действия в ущерб суверенитету и независимости Украины.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину с 15 по 19 марта 2022 года подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Киевской области совместно с российскими военнослужащими, публично пропагандировал их действия и отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины. Его высказывания в дальнейшем были распространены, в том числе, на веб-странице русского федерального телеканала при министерстве обороны рф.

Кроме того, 15 мая подозреваемый публично выступил на общероссийском телеканале, приняв участие в проведении информационной кампании государства-агрессора. Содержание его выступления было направлено на поддержку временной оккупации части территории Украины российской федерацией и созданных ею псевдоорганов. Он публично одобрял действия россии и отрицал совершение агрессии в отношении жителей временно оккупированных территорий, сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве по материалам Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Напомним

Неделей ранее сообщили о подозрении экс-мэру столицы Леониду Черновецкому, который призывал признать границы "ДНР" и "ЛНР.

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