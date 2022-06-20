Ексмеру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру

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“... колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України)”, — йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

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За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії рф проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі “Facebook” розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій — незаконних утворень “Донецька народна республіка” та “Луганська народна республіка”. Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

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