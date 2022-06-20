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Ексмеру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру

Ексмеру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 107404 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Ексмеру столиці Леоніду Черновецькому, який закликав визнати кордони «ДНР» та «ЛНР», повідомлено про підозру, передає УНН.

Цитата

“... колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України)”, — йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії рф проти України ексмер столиці на власній сторінці у соціальній мережі “Facebook” розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій — незаконних утворень “Донецька народна республіка” та “Луганська народна республіка”. Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ексмер Києва Черновецький підтримав війну РФ проти України: ЗМІ вимагають запровадити санкції та накласти арешт на майно його сім'ї

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