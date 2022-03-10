Ексмер Києва Черновецький підтримав війну РФ проти України: ЗМІ вимагають запровадити санкції та накласти арешт на майно його сім'ї

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 56028 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 114776 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 145345 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 196464 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 191016 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 181838 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 155188 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117853 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110277 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 326276 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Похмуро, дощ очікується через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 40613 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 45635 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 31799 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 38163 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 33107 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 201552 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 326247 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 584764 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 527076 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 726358 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 56639 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 97662 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 124957 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 147677 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 160950 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Ексмер Києва Черновецький підтримав війну РФ проти України: ЗМІ вимагають запровадити санкції та накласти арешт на майно його сім'ї

Ексмер Києва Черновецький підтримав війну РФ проти України: ЗМІ вимагають запровадити санкції та накласти арешт на майно його сім'ї

Київ • УНН

 • 492398 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Колишній мер Києва Леонід Черновецький публічно підтримав війну Путіна в Україні, повідомляє УНН.

Деталі

Черновецький заявив, що в Україні йдуть удари по військових угрупованнях і об'єктах.

"Не піддавайтеся паніці. Росія не ваш особистий ворог. Це не ваша війна. Тільки зброю не беріть і відключіть новини. На кордоні з невизнаними республіками все зупиниться", - написав Черновецький.

Він також додав, що це необхідно було зробити давно.

"У країнах ЄС, США і Великої Британії активи російських прихильників Путіна заарештовують. Можливо, прийшов час і українській владі подумати про те, щоб ввести санкції і забрати майно Черновецького, який виявився прихильником Путіна. А виручені кошти можуть піти як на потреби армії, так і на допомогу українським тимчасовим переселенцям, а в майбутньому - на відновлення житлових будинків і об'єктів інфраструктури", - написали колеги з Обозревателя.

УНН підтримує звернення до влади з вимогою негайно застосувати санкційний механізм і конфіскувати майно у людини, яка підтримала агресію проти нашої країни.

Нагадаємо

Колишній мер переписав всі свої українські активи на свого сина Степана, керує бізнесом його колишній охоронець Володимир Кривко. Сім'я Черновецьких продовжує заробляти мільярди гривень в Україні.

ЗМІ наводять інформацію про інвестиція родини Черновецького: Busfor - онлайн-сервіс для пошуку квитків на автобуси; Zakaz.ua - доставка продуктів з супермаркетів; Megogo - медіасервіс для перегляду відео.

Крім того, Степан Черновецький інвестував гроші в цілий ряд ЖК і бізнес-центрів. Йдеться про ЖК Комфорт Таун, БЦ IQ BusinessCenter, White Lines та ін

Деякі з них досі йому належать.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$84,565.50
Золото
$3,154.39
Tesla
$268.93
Brent
$74.52
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.30