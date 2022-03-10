Ексмер Києва Черновецький підтримав війну РФ проти України: ЗМІ вимагають запровадити санкції та накласти арешт на майно його сім'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Колишній мер Києва Леонід Черновецький публічно підтримав війну Путіна в Україні, повідомляє УНН.
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Черновецький заявив, що в Україні йдуть удари по військових угрупованнях і об'єктах.
"Не піддавайтеся паніці. Росія не ваш особистий ворог. Це не ваша війна. Тільки зброю не беріть і відключіть новини. На кордоні з невизнаними республіками все зупиниться", - написав Черновецький.
Він також додав, що це необхідно було зробити давно.
"У країнах ЄС, США і Великої Британії активи російських прихильників Путіна заарештовують. Можливо, прийшов час і українській владі подумати про те, щоб ввести санкції і забрати майно Черновецького, який виявився прихильником Путіна. А виручені кошти можуть піти як на потреби армії, так і на допомогу українським тимчасовим переселенцям, а в майбутньому - на відновлення житлових будинків і об'єктів інфраструктури", - написали колеги з Обозревателя.
УНН підтримує звернення до влади з вимогою негайно застосувати санкційний механізм і конфіскувати майно у людини, яка підтримала агресію проти нашої країни.
Нагадаємо
Колишній мер переписав всі свої українські активи на свого сина Степана, керує бізнесом його колишній охоронець Володимир Кривко. Сім'я Черновецьких продовжує заробляти мільярди гривень в Україні.
ЗМІ наводять інформацію про інвестиція родини Черновецького: Busfor - онлайн-сервіс для пошуку квитків на автобуси; Zakaz.ua - доставка продуктів з супермаркетів; Megogo - медіасервіс для перегляду відео.
Крім того, Степан Черновецький інвестував гроші в цілий ряд ЖК і бізнес-центрів. Йдеться про ЖК Комфорт Таун, БЦ IQ BusinessCenter, White Lines та ін
Деякі з них досі йому належать.