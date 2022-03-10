Экс-мэр Киева Черновецкий поддержал войну РФ против Украины: СМИ требуют ввести санкции и наложить арест на имущество его семьи
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий публично поддержал войну Путина в Украине, сообщает УНН.
Детали
Черновецкий заявил, что в Украине идут удары по военным группировкам и объектам.
"Не поддавайтесь панике. Россия не ваш личный враг. Это не ваша война. Только оружие не берите и отключите новости. На границе с непризнанными республиками все остановится", - написал Черновецкий.
Он также добавил, что это необходимо было сделать давно.
"В странах ЕС, США и Великобритании активы российских сторонников Путина арестовывают. Возможно, пришло время и украинским властям подумать о том, чтобы ввести санкции и забрать имущество Черновецкого, который оказался сторонником Путина. А вырученные средства могут пойти как на нужды армии, так и на помощь украинским временным переселенцам, а в будущем – на восстановление жилых домов и объектов инфраструктуры", - написали коллеги из Обозревателя.
УНН поддерживает обращение к властям с требованием незамедлительно применить санкционный механизм и конфисковать имущество у человека поддержавшего агрессию против нашей страны.
Напомним
Бывший мэр переписал все свои украинские активы на своего сына Степана, руководит бизнесом его бывший охранник Владимир Кривко. Семья Черновецких продолжает зарабатывать миллиарды гривен в Украине.
СМИ приводят информацию об инвестиция семьи Черновецкого: Busfor – онлайн-сервис для поиска билетов на автобусы; Zakaz.ua – доставкa продуктов из супермаркетов; Megogo – медиасервис для просмотра видео.
Кроме того, Степан Черновецкий инвестировал деньги в целый ряд ЖК и бизнес-центров. Речь идет о ЖК Комфорт Таун, БЦ IQ BusinessCenter, White Lines и др.
Некоторые из них до сих пор ему принадлежат.