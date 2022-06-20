Экс-мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Экс-мэру столицы Леониду Черновецкому, призвавшему признать границы “ДНР” и “ЛНР”, сообщено о подозрении, передает УНН.
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“... бывшему городскому голове Киева уведомлено о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины (ч 1 ст. 110 УК Украины)”, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Детали
По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии рф против Украины экс-мэр столицы на собственной странице в социальной сети “Facebook” разместил публикацию о возможность и даже необходимость признания границ террористических организаций — незаконных образований “Донецкая народная республика” и “Луганская народная республика”. Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.
Досудебное расследование по указанному факту осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.
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