Екснардепа Бобова запідозрили у недостовірному декларуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Колишньому народному депутату України Геннадію Бобову повідомлено про підозру через невідображення у декларації понад 50 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“Прокурорами САП та детективами НАБУ 28 січня 2020 року повідомлено про підозру народному депутату України VIII скликання у поданні суб’єктом декларування недостовірних відомостей до декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у щорічних деклараціях за 2015 — 2018 роки та у декларації, поданій у серпні 2019 року, перед звільненням із посади народного депутата, підозрюваний не вказав фінансові зобов’язання у розмірі 52 млн гривень, нерухомість за кордоном вартістю 2,32 млн швейцарських франків, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2%, що у грошовому еквіваленті сягає понад 467 тис. гривень.
“Наразі колишньому народному обранцю інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації - ред.) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про народного депутат України VIII скликання Геннадія Бобова.
Нагадаємо, колишнього нардепа Скуратовського підозрюють у недостовірному декларуванні.