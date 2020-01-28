Экс-нардепа Бобова заподозрили в недостоверном декларировании
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Бывшему народному депутату Украины Геннадию Бобову сообщено о подозрении из-за неотражения в декларации более 50 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"Прокурорами САП и детективами НАБУ 28 января 2020 года сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва в представлении субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ежегодных декларациях за 2015 - 2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, подозреваемый не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, недвижимость за рубежом стоимостью 2,32 млн швейцарских франков, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. гривен.
"Сейчас бывшему народному избраннику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации - ред.) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о народном депутате Украины VIII созыва Геннадие Бобове.
Напомним, бывшего нардепа Скуратовского подозревают в недостоверном декларировании.