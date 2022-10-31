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Екскомандир українського розвідувального корабля "Славутич" оголосив голодування у російському СІЗО у Криму - ЗМІ

Екскомандир українського розвідувального корабля "Славутич" оголосив голодування у російському СІЗО у Криму - ЗМІ

Київ • УНН

 • 229976 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Заарештований у Криму капітан першого рангу Військово-морських сил України у запасі, екскомандир українського розвідувального корабля "Славутич", активіст та волонтер Олексій Кисельов оголосив голодування у російському СІЗО у Криму. Про це повідомляє українське видання "Грати" із посиланням на адвоката Кисельова, передає УНН.

Цитата

"Зараз я потребую медичної допомоги. У мене зламані ребра, є вивихи суглобів рук та ніг, а також зламаний зуб. Ми направили скаргу до військово-слідчого управління Південного округу (рф – ред). Результат перевірки – нульовий. Слідчі заходи щодо моєї скарги на тортури не проводяться", – йдеться у тексті заяви Кисельова, яку наводять "Грати".

Додамо

Повідомляється, що голодування Кисельова підтримали ув'язнені ще шістьох камер спецблоку ізолятора. У них знаходяться затримані на окупованих територіях материкової України.

30 липня стало відомо, що в окупованому Генічеську 22 липня російські силовики затримали екс-командир розвідувального корабля Військово-морських сил України «Славутич» Олексія Кисельова. Після цього силовики рф вивезли Кисельова до Криму, де його помістили в СІЗО.

Кисельова звинувачують у участі в батальйоні імені Номана Челебіджихана - частина 2 статті 208 Кримінального кодексу росії. Верховний суд росії раніше визнав це формування терористичною організацією. Санкція статті, яку інкримінують Олексію Кисельову, передбачає покарання до 15 років ув'язнення. Засновник батальйону імені Номана Челебіджихана Ленур Іслямов заперечує, що Олексій Кисельов причетний до нього.

Українські Національні Новини

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