Экс-командир украинского разведывательного корабля "Славутич" объявил голодовку в российском СИЗО в Крыму - СМИ

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"Сейчас я нуждаюсь в медицинской помощи. У меня сломаны ребра, есть вывихи суставов рук и ног, а также сломанный зуб. Мы направили жалобу в военно-следственное управление Южного округа (рф – ред). Результат проверки – нулевой. Следственные мероприятия по моей жалобе на пытки не проводятся", – говорится в тексте заявления Киселева, которое приводят "Граты".

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Сообщается, что голодовку Киселева поддержали заключенные еще шести камер спецблока изолятора. В них находятся задержанные на оккупированных территориях материковой Украины.

30 июля стало известно, что в оккупированном Геническе 22 июля российские силовики задержали экс-командира разведывательного корабля Военно-морских сил Украины "Славутич" Алексея Киселева. После этого силовики рф вывезли Киселева в Крым, где его поместили в СИЗО.

Киселева обвиняют в участии в батальоне имени Номана Челебиджихана - часть 2 статьи 208 Уголовного кодекса россии. Верховный суд россии ранее признал это формирование террористической организацией. Санкция статьи, которую инкриминируют Алексею Киселеву, предусматривает наказание до 15 лет заключения. Основатель батальона имени Номана Челебиджихана Ленур Ислямов отрицает, что Алексей Киселев причастен к нему.