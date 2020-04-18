Ексфутболіста "Манчестер Сіті" дискваліфікували на п'ять років
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Колишній півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Діксон Етуху відсторонений від футбольної діяльності на п'ять років, інформує УНН з посиланням на The Guardian.
Колишній гравець збірної Нігерії намагався змусити колишнього одноклубника, другого воротаря "АІКа" Кенні Стаматопулоса програти матч з "Гетеборгом". У наслідку Етуху приговорили до 5-ти років відсторонення від футбольної діяльності.
"Дисциплінарна колегія вирішила відсторонити двох чоловік, тому що вони навмисно намагалися переконати шведського футболіста програти в одному з матчів команди. Своїми діями люди порушили правила і тому були відсторонені на п'ять років", - приводяться слова Шведської футбольної асоціації.
Довідка: 37-річний Етуху завершив професійну кар'єру в 2016 році у складі шведського ФК "АІК". До цього виступав виключно за англійські клуби ("Норвіч", "Престон", "Фулхем", "Сандерленд", "Блекберн" і "Манчестер Сіті"). За збірну Нігерії футболіст виграв "бронзу" Кубку африканських націй.