Экс-футболиста "Манчестер Сити" дисквалифицировали на пять лет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Бывший полузащитник английского "Манчестер Сити" Диксон Этуху отстранен от футбольной деятельности на пять лет, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Бывший игрок сборной Нигерии пытался заставить бывшего одноклубника, второго вратаря "АИКа" Кенни Стаматопулос проиграть матч с "Гетеборгом". В последствии Этуху приговорили к 5-ти лет отстранения от футбольной деятельности.
"Дисциплинарная коллегия решила отстранить двух человек, потому что они намеренно пытались убедить шведского футболиста проиграть в одном из матчей команды. Своими действиями люди нарушили правила и потому были отстранены на пять лет", - приводятся слова Шведской футбольной ассоциации.
Справка: 37-летний Этуху завершил профессиональную карьеру в 2016 году в составе шведского ФК «АИК». До этого выступал исключительно за английские клубы ("Норвич", "Престон", "Фулхэм", "Сандерленд", "Блэкберн" и "Манчестер Сити"). За сборную Нигерии футболист выиграл "бронзу" Кубка африканских наций.