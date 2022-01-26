Ексфутболіст "Динамо" забив гол в першому турі чемпіонату Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Колишній представник київського "Динамо" Дуду у першому ж матчі сезону відзначився голом, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФК "Палмейрас".
Деталі
Дуду у складі "Палмейраса" зустрічався з "Новорізонтіно" у Лізі Пауліста (чемпіонат штату Сан-Паулу).
На початку другого тайму Дуду подвоїв перевагу своєї команди. Він отримав м'яч біля кута штрафного, змістився ближче до центру і потужно пробив з лівої ноги в дальній кут (2:0).
Зауважимо, що Дуду був гравцем "Динамо" з 2011 по 2015 роки. За київський клуб бразилець зіграв 32 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та 5-ма асистами.
Контекст
Колишній футболіст “Динамо” Дуду став володарем Кубку Лібертадорес.