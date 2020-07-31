Ексбухгалтера Національної академії образотворчого мистецтва судитимуть за привласнення 1,6 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Колишнього бухгалтера Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури судитимуть за фактом привласнення 1,6 млн грн, які студенти сплачували за навчання. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратура міста Києва.
“Київська місцева прокуратура № 10 скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього головного бухгалтера Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури за фактом привласнення грошових коштів та підроблення документів (ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). За даними слідства, обвинувачена протягом 2017-2020 років, зловживаючи службовим становищем, розробила схему привласнення коштів, що сплачувались студентами академії за навчання”, - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що ч. 2, 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України стосуються розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої повторно та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які спричинили тяжкі наслідки.
Повідомляється, що отримавши від студентів плату на освітні послуги, головний бухгалтер частину грошей вносила в касу, а решту коштів привласнювала та розпоряджалася ними на власний розсуд.
“У такий спосіб обвинувачена привласнила понад 1,6 млн гривень, заподіявши збитки Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури на зазначену суму. Загалом, під час слідства установлено понад 40 епізодів її протиправних дій”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що санкція ч. 3 ст. 191 КК України передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, правоохоронці затримали банду шахраїв, які привласнили нерухомості на понад 14 млн грн.