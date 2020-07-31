Экс-бухгалтера Национальной академии изобразительного искусства будут судить за присвоение 1,6 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Бывшего бухгалтера Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры будут судить по факту присвоения 1,6 млн грн, которые студенты платили за обучение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратура города Киева.
"Киевская местная прокуратура № 10 направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главного бухгалтера Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры по факту присвоения денежных средств и подделки документов (ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). По данным следствия, обвиняемая в течение 2017-2020 годов, злоупотребляя служебным положением, разработала схему присвоения средств, которые платились студентами академии за обучение", - говорится в сообщении.
Отметим, что ч. 2, 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины касаются растраты бюджетных средств путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенной повторно и внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекших тяжкие последствия.
Сообщается, что получив от студентов плату на образовательные услуги, главный бухгалтер часть денег вносила в кассу, а остальные средства присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению.
"Таким образом обвиняемая присвоила более 1,6 млн гривен, причинив ущерб Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры на указанную сумму. В общем, во время следствия установлено более 40 эпизодов ее противоправных действий", - указано в сообщении.
Отмечается, что санкция ч. 3 ст. 191 УК Украины предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, правоохранители задержали банду мошенников, которые присвоили недвижимости на более чем 14 млн грн.