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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 12051 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100146 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 109843 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130074 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101856 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102539 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104378 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102035 просмотра

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Экс-бухгалтера Национальной академии изобразительного искусства будут судить за присвоение 1,6 млн грн

Экс-бухгалтера Национальной академии изобразительного искусства будут судить за присвоение 1,6 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12210 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Бывшего бухгалтера Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры будут судить по факту присвоения 1,6 млн грн, которые студенты платили за обучение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратура города Киева.

"Киевская местная прокуратура № 10 направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главного бухгалтера Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры по факту присвоения денежных средств и подделки документов (ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). По данным следствия, обвиняемая в течение 2017-2020 годов, злоупотребляя служебным положением, разработала схему присвоения средств, которые платились студентами академии за обучение", - говорится в сообщении.

Отметим, что ч. 2, 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины касаются растраты бюджетных средств путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенной повторно и внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекших тяжкие последствия.

Сообщается, что получив от студентов плату на образовательные услуги, главный бухгалтер часть денег вносила в кассу, а остальные средства присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению.

"Таким образом обвиняемая присвоила более 1,6 млн гривен, причинив ущерб Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры на указанную сумму. В общем, во время следствия установлено более 40 эпизодов ее противоправных действий", - указано в сообщении.

Отмечается, что санкция ч. 3 ст. 191 УК Украины предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, правоохранители задержали банду мошенников, которые присвоили недвижимости на более чем 14 млн грн.

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