Екс-ватажка Осокінської злочинної групи арештували на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Київська поліція заарештувала громадянина Російської Федерації, екс-ватажка Осокінської організованої злочинної групи, що знаходився в міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Так, 15 листопада, у місті Фастів правоохоронці у порядку ст.208 та ст.582 КПК України затримано громадянина Російської Федерації, 1969 року народження, якого з 2008 року оголошено у міжнародний розшук у зв’язку із вчиненням низки кримінальних правопорушень, зокрема, за бандитизм, вимагання, шахрайство, умисне вбивство, незаконне поводження із зброєю тощо.
Вказаний громадянин входив до найбільшого злочинного угрупування Рязанської області в 1990-х роках. Чисельність Осокінської ОЗГ сягала близько 200-300 чоловік. Одним із прибутків злочинців був незаконний обіг наркотичних засобів.
У 2011 році п’ятнадцятьом членам Осокінської ОЗГ було оголошено вирок та визнано винними у вчиненні 34 кримінальних правопорушень. Втім, деяким членам ОЗГ вдалося втекти з РФ та переховуватися від слідства.
Вчора, 17 листопада, за клопотанням прокуратури колишньому лідеру організованого злочинного угрупування, якому вдалося втекти з РФ, обрано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 40 діб.
Вирішується питання щодо його екстрадиції.