Экс-главаря Осокинской преступной группы арестовали в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Киевская полиция арестовала гражданина Российской Федерации, экс-главаря Осокинской организованной преступной группы, который находился в международном розыске. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Так, 15 ноября, в городе Фастов правоохранители в порядке ст.208 и ст.582 УПК Украины задержали гражданина Российской Федерации, 1969 года рождения, который с 2008 года объявлен в международный розыск в связи с совершением ряда уголовных преступлений, в частности, за бандитизм, вымогательство, мошенничество, умышленное убийство, незаконное обращение с оружием и тому подобное.
Указанный гражданин был членом крупнейшего преступного сообщества Рязанской области в 1990-х годах. Численность Осокинской ОПГ достигала 200-300 человек. Одним из способов получения прибыли преступников был незаконный оборот наркотических средств.
В 2011 году пятнадцати членам Осокинской ОПГ был оглашен приговор, они были признаны виновными в совершении 34 уголовных преступлений. Впрочем, некоторым членам ОПГ удалось бежать из РФ и скрываться от следствия.
Вчера, 17 ноября, по ходатайству прокуратуры бывшему лидеру организованной преступной группировки, которому удалось бежать из РФ, избрана мера пресечения в виде временного ареста сроком на 40 суток.
Решается вопрос о его экстрадиции.