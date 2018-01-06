Стівен Беннон хотів спростувати свої висловлювання зі скандальної книги про Трампа

CNN посилається на інформацію, отриману від джерел в оточенні екс-стратега Білого дому. Згідно з цими даними, після появи фрагментів книги у пресі Беннон підготував текст заяви у підтримку Трампа і його сина.

“Як я заявляв у інтерв’ю „60 хвилин“ і ще безліч разів, підстав для розслідування по Росії немає. Це політичне полювання на відьом, влаштоване лівим табором. Дональд-молодший, як і його батько, чудовий американець і патріот, і ми прекрасно знаємо , що він міг зустрічатися з представниками Росії, не відаючи того”, — наводить телекомпанія уривок цієї заяви, в якому фрази Беннон, наведені в книзі, називаються “вирваними з контексту”, щоб “спеціально посіяти неповагу до президента і його прихильникам”.

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За даними джерел CNN, колишній політстратег Білого дому був готовий опублікувати дану заяву, проте не зробив цього, передумав в останню хвилину. Головною причиною цього стала заява президент США, який виступив з нападками на адресу автора книги і самого Беннон, назвавши останнього вижив з розуму.

Нагадаємо, книга “Вогонь і лють: в Білому домі Трампа” вийде в продаж 9 січня, уривки з неї були опубліковані американськими ЗМІ в середу. Як стверджує її автор, книга побудована на спогадах Стівена Беннона. Британська газета “The Guardian” опублікувала уривки із цієї книги, у яких Беннон, зокрема, критикував рішення сина президента Дональда Трампа-молодшого, його зятя Джареда Кушнера і тепер уже колишнього керівника передвиборної кампанії Трампа Пола Манафорта зустрітися в червні 2016 року з російським юристом Наталією Весельніцкою в Нью-Йорку, яка нібито обіцяла надати їм компрометуючу інформацію на кандидата на пост глави держави від демократів Хілларі Клінтон. Як заявив Вулф, Беннон назвав такі дії “зрадницькими” і “непатріотичними”.

Президент США Дональд Трамп виступив з критикою нової книги Майкла Вольфа про його передвиборчу кампанію і перші дні його президентства, характеризуючи її як “повну брехні”, назвавши себе не просто “генієм”, а “дуже стабільним генієм”.