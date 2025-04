Адвокати Трампа спробували заблокувати вихід книги про президента США

За даними The Washington Post, лист з вимогою “негайно зупинити і утриматися від будь-якого подальшого публікації, випуску або поширення книги” було направлено до видавництва Henry Holt and Co., а також автору книги “Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа” — журналісту Майклу Вулффу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-радник Трампа почав співпрацювати зі спецпрокурором США щодо російської справи

Проти видавництва і автора книги про Трампа, йдеться в листі, можуть бути висунуті звинувачення, в тому числі в наклепі.

Нагадуємо, екс-керівник передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подав до федерального суду округу Колумбія позов проти спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року, на міністерство юстиції США та на заступника глави відомства Рода Розенстайна.