Трамп заявив про "нульовий доступ" до Білого дому автору книги про його президентство
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп виступив з критикою нової книги Майкла Вольфа про його передвиборчу кампанію і перші дні його президентства, характеризуючи її як "повну брехні". Про це він написав у Twitter, передає УНН.
"Я розпорядився про нульовий доступ до Білого дому (насправді йому кілька разів відмовляли) для автора фальшивої книги! Я ніколи не розмовляв з ним для книги. Повна брехні, перекручувань і джерел, яких немає. Подивіться на минуле цього хлопця і подивіться, що відбувається з ним і брудним Стівом (Бенноном - ред.) ", - написав Д.Трамп.
Раніше адвокати Д.Трампа спробували заблокувати вихід книги "Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа" Майкла Вольфа про президента США.
I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.