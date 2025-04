Трамп заявив про "нульовий доступ" до Білого дому автору книги про його президентство

"Я розпорядився про нульовий доступ до Білого дому (насправді йому кілька разів відмовляли) для автора фальшивої книги! Я ніколи не розмовляв з ним для книги. Повна брехні, перекручувань і джерел, яких немає. Подивіться на минуле цього хлопця і подивіться, що відбувається з ним і брудним Стівом (Бенноном - ред.) ", - написав Д.Трамп.

Раніше адвокати Д.Трампа спробували заблокувати вихід книги "Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа" Майкла Вольфа про президента США.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

