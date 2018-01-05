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Трамп заявил о "нулевом доступе" в Белый дом автору книги о его президентстве

Киев • УНН

 • 12622 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент США Дональд Трамп выступил с критикой новой книги Майкла Вольфа о его предвыборной кампании и первых днях его президентства, характеризуя ее как "полную лжи". Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Трамп заявил о "нулевом доступе" в Белый дом автору книги о его президентстве

"Я распорядился о нулевом доступе в Белый дом (на самом деле ему несколько раз отказывали) для автора фальшивой книги! Я никогда не разговаривал с ним для книги. Полная лжи, искажений и источников, которых нет. Посмотрите на прошлое этого парня и посмотрите, что происходит с ним и грязным Стивом (Бэнноном - ред.)", - написал Д.Трамп.

Ранее адвокаты Д.Трампа попытались заблокировать выход книги "Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа" Майкла Вольфа о президенте США.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.

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