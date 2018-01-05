Трамп заявил о "нулевом доступе" в Белый дом автору книги о его президентстве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Президент США Дональд Трамп выступил с критикой новой книги Майкла Вольфа о его предвыборной кампании и первых днях его президентства, характеризуя ее как "полную лжи". Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"Я распорядился о нулевом доступе в Белый дом (на самом деле ему несколько раз отказывали) для автора фальшивой книги! Я никогда не разговаривал с ним для книги. Полная лжи, искажений и источников, которых нет. Посмотрите на прошлое этого парня и посмотрите, что происходит с ним и грязным Стивом (Бэнноном - ред.)", - написал Д.Трамп.
Ранее адвокаты Д.Трампа попытались заблокировать выход книги "Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа" Майкла Вольфа о президенте США.
I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.