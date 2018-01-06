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Стивен Бэннон хотел опровергнуть свои высказывания из скандальной книги о Трампе

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 января. УНН. Бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон был готов объявить вырванными из контекста свои фразы, на которых основана скандальная книга “Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа” журналиста Майкла Вульфа. Разоблачению помешала только резкая реакция президента США Дональда Трампа с критикой в адрес Бэннона, передает УНН со ссылкой на метуриалы телекомпании СNN.

Стивен Бэннон хотел опровергнуть свои высказывания из скандальной книги о Трампе

CNN ссылается на информацию, полученную от источников в окружении экс-стратега Белого дома. Согласно этим данным, после появления фрагментов книги в печати Бэннон подготовил текст заявления в поддержку Трампа и его сына.

“Как я заявлял в интервью „60 минут“ и еще множество раз, оснований для расследования по России нет. Это политическое охоты на ведьм, устроенный левым лагерем. Дональд-младший, как и его отец, замечательный американец и патриот, и мы прекрасно знаем, что он мог встречаться с представителями России, не ведая того”, — приводит телекомпания отрывок этого заявления, в котором фразы Бэннон, приведенные в книге, называются “вырванными из контекста”, чтобы “специально посеять неуважение к президенту и его сторонникам”.

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По данным источников CNN, бывший политстратег Белого дома был готов опубликовать данное заявление, однако не сделал этого, передумал в последний момент. Главной причиной этого стало заявление президент США, выступил с нападками в адрес автора книги и самого Бэннон, назвав последнего выжившего из ума.

Напомним, книга “Огонь и ярость: в Белом доме Трампа” выйдет в продажу 9 января, отрывки из нее были опубликованы американскими СМИ в среду. Как утверждает ее автор, книга построена на воспоминаниях Стивена Бэннон. Британская газета “The Guardian” опубликовала отрывки из этой книги, в которых Бэннон, в частности, критиковал решение сына президента Дональда Трампа-младшего, его зятя Джареда Кушнера и теперь уже бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта встретиться в июня 2016 года по российским юристом Натальей Весельницкою в Нью-Йорке, якобы обещала предоставить им компрометирующую информацию на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Как заявил Вулф, Бэннон назвал такие действия “предательскими” и “непатриотичными”.

Президент США Д ональд Трамп выступил с критикой новой книги Майкла Вольфа о его предвыборную кампанию и первые дни его президентства, характеризуя ее как “полную лжи”, назвав себя не просто “гением”, а “очень стабильным гением”.

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