Екс-форвард "Манчестер Сіті" проходить медогляд в "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Керівництво луганської "Зорі" включило активність на зимовому трансферному ринку та наблизилось до придбання двох легіонерів, передає УНН з посиланням на zbirna.com.
Як повідомляэ видання, останнім часом позиція нападника часто викликала занепокоєння у головного тренера команди Юрія Вернидуба. Частково вирішити цю проблему луганчани намагаються, плануючи підписати контракт з 20-річним французьким нападником Давидом Фопала , в активі якого, крім молодіжного складу "Манчестер Сіті", є виступи і за основний склад клубу.
Зараз форвард перебуває в статусі вільного агента і наразі знаходиться з командою, проходячи медогляд в "Зорі".
Зазначено, що другим новачком "біло-чорних" повинен стати 22-річний камерунський півзахисник Гаеля Ондуа, останнім клубом якого був данський "Вейле".
Як повідомляв УНН, кращим футболістом України вікової категорії U-19 в листопаді 2017 року після підрахунку голосів експертів проекту "Золотий Талант" знову був визнаний воротар "Зорі" Андрій Лунін.