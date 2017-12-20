Экс-форвард "Манчестер Сити" проходит медосмотр в "Заре"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Руководство луганской "Зари" включило активность на зимнем трансферном рынке и приблизилось к приобретению двух легионеров, передает УНН со ссылкой на zbirna.com.
Как повидомляэ издание, в последнее время позиция нападающего часто вызывала беспокойство у главного тренера команды Юрия Вернидуба. Частично решить эту проблему луганчане пытаются, планируя подписать контракт с 20-летним французским нападающим Давидом Фопала, в активе которого, кроме молодежного состава "Манчестер Сити", является выступления и за основной состав клуба.
Сейчас форвард находится в статусе свободного агента и в настоящее время находится с командой, проходя медосмотр в "Заре".
Отмечено, что вторым новичком "бело-черных" должен стать 22-летний камерунский полузащитник Гаэля Ондуа, последним клубом которого был датский "Вейле".
Как сообщал УНН, лучшим футболистом Украины возрастной категории U-19 в ноябре 2017 после подсчета голосов экспертов проекта "Золотой Талант" вновь был признан вратарь "Зари" Андрей Лунин.