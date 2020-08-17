Екорейдер Куфтырьов намагається знищити компанію "БРСМ Нафта" і тисячі робочих місць - 5 канал

Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в селі Крячки під Києвом стався 8 червня 2015 року. Через 2,5 року після трагедії громадська організація "Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії" подала позов від 3 тисяч жителів Василькова (знаходиться в 8 км від місця пожежі) на суму 1,3 млрд грн.

За даними 5 каналу, за фондом стоїть Павло Куфтирьов - адвокат, підручний Ігоря Коломойського і Михайла Кіпермана, фігурант численних рейдерських захоплень. "Фонд відчайдушно шукав нібито постраждалих від трагедії. Людям обіцяли золоті гори (по 500 тис. Грн компенсації - ред.) І наполегливо схиляли вступити в організацію", - розповів колишній учасник Фонду Віталій Риженко.



Заручившись підтримкою обдурених людей, фейковий експертизами і зв'язками в судах Фонд Куфтирева став закидати позовами власника горіла нафтобази, а також інші нафтокомпанії, що не мають до нафтобазі і пожежі ніякого відношення. З 18-го разу позов прийняла до розгляду суддя Деснянського райсуду Ірина Галась.



Щоб організації Куфтирева не довелося виплачувати 600 тис. Грн судового збору, вона визначила позов як немайнову і відкрила провадження, за яким суд заарештував майно 55 компаній нібито з пулу власника нафтобази. Пізніше та ж суддя наклала арешт ще на 6 компаній і задовольнила клопотання про збільшення позовних вимог до 2,7 млрд грн.



Юристи та експерти називають цей процес прикладом екорейдерства. Таким чином зловмисники блокують роботу бізнесу і примушують його домовлятися. "Куфтирьов має певні зв'язки з СБУ. І це пояснює все. Чому, здавалося б, така незначна організація має таку владу. І над нею не здійснюється держконтроль", - розповів політичний експерт Олексій Рожнов.



Широку популярність Куфтирьов придбав після журналістського розслідування про роботу ресторану "Велюр" під час карантину. Він був чи не найбільш частим відвідувачем: зустрічався, в тому числі, з співробітником контррозвідки СБУ Євгеном Ситником.



За даними ЗМІ, раніше Куфтирьов фігурував в рейдерських захопленнях фармкомпанії "Дарниця", Київської фабрики технічних паперів, Украгрожітлопобутбуд, комплексу "Агромас", Миколаївського глиноземного заводу, який Куфтирьов рейдерів інтересах одного з лідерів ОТЗЖ Сергія Льовочкіна. Тиск нефтебізнес, в результаті якого тисячі людей можуть залишитися без роботи, Куфтирьов здійснює зі своїм помічником Олексієм Французом під прикриттям депутатів Верховної Ради Олега Бондаренко і Олександра Мережка.



На даний момент в Міністерстві юстиції оскаржують статут Фонду, а Вища рада правосуддя розгляне скаргу на дії судді Галась.